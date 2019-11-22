بالأسماء .. حكام مباريات الغد بالدورى المصرى

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جمال الغندور

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد بالدورى المصرى الممتاز.

فأسندت اللجنة إدارة مباراة المقاولون العرب وأسوان للحكم هشام الفلال ويعاونه أسامة عبد اللطيف وأحمد لطفى، وأحمد حامد فهيم حكما رابعا.  

 وفى مباراة طنطا وطلائع الجيش، يديرها تحكيمًا الحكم أحمد الغندور ويعاونه خالد السيد وخالد رمضان، وعبد الكريم نصار حكما رابعا.

وتستأنف غد السبت مباريات الدورى المصرى بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهر نظرا لارتباط المنتخب الاوليمبي تحت 23 سنة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة على أرض مصر.


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