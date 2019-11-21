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ترامب وعمران خان يبحثان إطلاق "طالبان" سراح رهائن

عرب وعالم

عمران خان وترامب
عمران خان وترامب

المصريون ووكالات

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بحث رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا إقليمية وقضية الرهينتين الأمريكي والأسترالي اللذان أطلقت حركة طالبان سراحهما.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء الباكستانية، الخميس، أن الطرفان ناقشا هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
كما ناقش الطرفان إطلاق سراح الأمريكي كيفن كينغ، والأسترالي تيموثي ويكس، اللذان كانت تحتجزهما حركة طالبان منذ عام 2017.
وجاء إطلاق سراح الرهينتين بعد أن أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه سيتم إطلاق سراح ثلاثة من أعضاء طالبان رفيعي المستوى. -

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