الفضاء تكشف مزايا القمر الصناعي "طيبة 1"

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أحمد سالم

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الفضاء

القمر الصناعي

طيبة 1

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قمر "طيبة 1" الذي سنشهد انطلاقه غدًا، سيقدم خدمة الاتصالات والإنترنت لكل أنحاء مصر، مؤكدا أن هذا القمر سيدفع عملية التنمية بشكل شديد، خاصة أن التنمية الآن تقوم على توفير بنية تحتية قوية للاتصالات.

وأضاف "القوصي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية "المحور"، أن المواطن يستخدم الاتصالات والإنترنت من خلال الشبكة الأرضية، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين يشكون من ضعف الشبكة، بالإضافة إلى أن بعض الأماكن لا توجد بها خدمة نهائيا، مؤكدا أن خدمة الإنترنت بعد إطلاق القمر لن تشهد أي انقطاع.

وتابع: "مش هقول خدمة الإنترت هتبقى أسرع من الخدمة الموجودة، ولكن بعد إطلاق القمر سيكون الإنترنت موجودا في كل أنحاء مصر خاصة المناطق النائية والمنعزلة".

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