"أم بلبل".. هكذا سخر تامر أمين من مهرجان القاهرة الدولي

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رانيا يوسف

مهرجان القاهرة

انتقد الإعلامي تامر أمين، حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة الدولي السينمائي، مشيرًا إلى أن السجادة الحمراء يجب أن تكون ممشى النجوم وليس الكومبارسات ومساعدي الفنانين والمجهولين.

وأضاف خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنه يجب على محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وضع حد لفوضى دعوات حفلي الافتتاح والختام، متابعًا: "فيه ناس ما ينفعش يعدوا من على رصيف دار الأوبرا، ولكن نفاجأ بهم على السجادة الحمراء، وهذا يعد إهانة للمهرجان، لن أذكر أسماء حتى لا نعطيها قيمة أكبر من قيمتها".

وشدد "أمين"، على أن دعوة مهرجان القاهرة السينمائي يجب أن تكون شخصية وليست عامة؛ لضمان عدم دخول إلا الفنان الذي يستحق السير على السجادة الحمراء، معقبًا: "سويقة أم بلبل يجب التوقف للحفاظ على اسم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي".


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