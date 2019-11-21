ليلة الخميس.. فنانات تُواصلن الإثارة في مهرجان القاهرة السينمائي

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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رانيا يوسف

مهرجان القاهرة السينمائي

حرص الكثير من الفنانين والفنانات على حضور فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 التي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

حيث تقام اليوم فعاليات سجادة حمراء للفيلم التونسي "بيك نعيش" على هامش مشاركته في مسابقة آفاق السينما العربية.

وحضر صناع الفيلم فعاليات السجادة الحمراء، على رأسهم المخرج مهدي برصاوي وبطلة الفيلم نادية بن عبد الله ومنتج الفيلم، كما حضر عدد من النجوم المصريين منهم رانيا يوسف وهنا شيحة ولقاء الخميسي، بالإضافة إلى لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية.

وأطلت رانيا يوسف، بفستان قصير يبرز مفاتنها من تصميم المصممة ياسمين علاء الدين، وخضعت لجلسة تصوير مع الفوتوغرافية ولاء غنيم.

ويفتتح الفيلم التونسي فعاليات الـ"جالا" أو المعروفة بالسجادة الحمراء في المهرجات بصفته أول الأفلام التي يقام لها عروض سجادة حمراء.

وقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.

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