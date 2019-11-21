19 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي

21 نوفمبر 2019 - 07:19 م

أعلن الصربي «ميودراج يسيتش» المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الدراويش لمواجهة الجزيرة الإماراتي يوم 26 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات إياب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمي: محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط: عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى .

خط الهجوم: شيلونجو ، حازم مرسى .