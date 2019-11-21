ضبط المتهم الرئيسي في حريق «إيتاي»

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط 7 متهمين من بينهم المتهم الرئيسى فى واقعة تسرب خط أنابيب بترول “دمنهور_ طنطا” والذى أسفر عن مصرع وإصابة 18 شخصًا.

وتلقى مركز إيتاى البارود بلاغا من “فرد أمن إدارى بشركة أنه حال مروره على خط أنابيب بترول ” دمنهور – طنطا ” إكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة مار بقطعة أرض زراعية كائنة بزمام قرية المواسير بدائرة المركز ملك مزارع “65 سنة مقيم بذات القرية”، ووجود كلبس “محبس” مُثبت بذلك الإنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب وإشتعال النيران بكميات الوقود المستربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول فى إصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده تبين ووفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وتم تشكيل فريق بحث و أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة عن تحديد مرتكبى واقعة سرقة المواد البترولية من الخط وهم 9 أشخاص ( مزارع 65 “مالك قطعة الأرض” – نجل شقيق الأول سائق “33 سنة ” – عامل 25 سنة ” – سائق 28 سنة – بائع 34 سنة ” – صاحب مقهى 31 سنة ” – مقيمين بدائرة المركز- عامل ” 28 سنة ومقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية” – عاطل “مقيم بدائرة مركز منفلوط بأسيوط”- عاطل “مقيم بدائرة بركة السبع بالمنوفية “).

وعقب تقنين الإجراءات بإستهدافهم تم ضبط المتهمين من الأول حتى السابع , بمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربين وقرر الثانى قيامه بإستئجار الأرض محل الواقعة من المتهم الأول وقام وباقى المتهمين بتثبيت كلبس “محبس” على خط الأنابيب، مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة وإشتعال النيران بها , أرشدوا عن السيارة المستخدمة فى الواقعة “نقل” خاصة بالمتهم الخامس . وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.