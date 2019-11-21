  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
علاء مبارك

علاء مبارك عن مرض والدته: «ادعو الله أن يشفيها»

خالد الجندي

«هل يدخل غير المسلم الجنة؟».. خالد الجندي يحسم الجدل

الامن - أرشيفية

ضبط المتهم الرئيسي في حريق «إيتاي»

سوزان مبارك

الأطباء منعوا الزيارة.. سبب دخول سوزان مبارك المستشفى

الشرطة الأردنية

الأردن يلغي مؤتمرًا دينيًا تشارك فيه إسرائيل

محمد رمضان

محمد رمضان يقتحم المسرح بـ"حصان" في الرياض

نتنياهو

إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

23 لاعبًا في قائمة البحرين للمشاركة في «خليجي 24»

الرياضة

منتخب البحرين
منتخب البحرين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«رينارد» يعلن قائمة السعودية في «خليجي 24»

#

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

#

سعودية متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص في 24 ساعة

#

قرار جمهورى مهم للرئيس السيسي.. تعرف عليه

البحرين

المصريون

خليجي 24

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين بقيادة البرتغالي هيليوا سوزا اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستخوض بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين «خليجي 24».

وتقام منافسات خليجي 24 في قطر في الفترة ما بين 26 نوفمبر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر المقبل، وسيتنافس المنتخب البحريني ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات عمان والسعودية والكويت.

وضمت قائمة المنتخب البحريني 23 لاعبا هم، سيد محمد جعفر ووليد الحيام وإسماعيل عبد اللطيف ومحمد الحردان وتياجو (المحرق) والسيد شبر العلوي وسيد رضا عيسى وعلي حرم والسيد مهدي باقر ومحمد جاسم وكميل الأسود (الرفاع) وعلي مدن (النجمة) وأحمد نبيل (المنامة) وعبد الله الهزاع ومحمد الرميحي (الرفاع الشرقي) وأحمد بوغمار وراشد الحوطي ومحمد عبد الوهاب وعبد الوهاب المالود (الحد) وجاسم الشيخ ومهدي حميدان (الأهلي) وحمد الدوسري (الحالة) وسيد ضياء سعيد (النصر الكويتي).


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يستحوذ على جميع أسهم «ألميريا»
» وزير الرياضة للاعبي المنتخب: «قادرين على الفوز بالبطولة»
» 23 لاعبًا في قائمة البحرين للمشاركة في «خليجي 24»
» سيارة تقتحم البيت الأبيض
» حارس الأهلي منفعلًا: «احترفنا الجدل وأدمنا الخلاف»
» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث
» سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي
» رسميًا.. إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدًا
» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب