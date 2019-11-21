» حكم المباراة النهائية لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أمير سعد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حكام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية غدًا باستاد القاهرة.
جاءت الاختيارات كالتالي:
مصر وكوت ديفوار (النهائي)
حكم الساحة: اندوفيترا راكوتوجاونا (مدغشقر)
المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) وديك اوكيلو (أوغندا)
الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي)
غانا وجنوب أفريقيا (المركز الثالث)
حكم الساحة: بوبو تراوري (مالي)
المساعدان: فتيحة جيرموني (المغرب) وابيلميرو دوس ريس (ساوتومي)
الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)
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