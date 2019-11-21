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فضيحة جنسية تطيح بنجل الملكة إليزابيث

عرب وعالم

الأمير أندرو
الأمير أندرو

محمد فضل- متابعات

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فضيحة جنسية

الملكة إليزابيث

تنحي

أمير بريطاني

قرر الأمير البريطاني أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، التنحي عن عمله العام، بعد اتهامه بعلاقة جنسية قدبمة مع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا.

وقال أندرو في بيان صادر عن قصر بكنغهام إن التمحيص في هذا الأمر أصبح مصدر "تشويش كبير" لعمل العائلة المالكة والجمعيات الخيرية المرتبطة بها.

وأضاف "سألت جلالة الملكة عما إذا كان بإمكاني التنحي عن الواجبات العامة في المستقبل المنظور، وقد أذنت بذلك. إنني بالطبع، على استعداد لمساعدة أي وكالة مختصة بإنفاذ القانون في تحقيقاتها، إذا لزم الأمر".

وقال أندرو: "ما زلت أشعر بالأسف، دون مواربة، على ارتباطي الذي جانبته الحكمة مع جيفري إبستين".

ومضى قائلا: "ترك انتحاره أسئلة كثيرة دون إجابة، خاصة لضحاياه، وأشعر من كل قلبي بالتعاطف مع كل من لحق بهم الضرر ويريدون طي هذه الصفحة على نحو ما".


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