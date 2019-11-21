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سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي

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محمد صلاح

استون فيلا

كشف جون تيري المدرب المساعد الحالي لنادي أستون فيلا، السبب وراء رحيل النجم محمد صلاح وكيفن دي بروين عن البلوز في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال «تيري» في تصريحات لشبكة "فوكس سبورت"، "أعتقد أن السبب وراء رحيل محمد صلاح ودي بروين عن صفوف تشيلسي في ذلك الوقت هو أنهما لم يرتقيا لمستوى اللاعبين الذين كان يريدهم مورينيو في الفريق".

وأضاف نجم تشيلسي السابق "محمد صلاح ودي بروين كانا وقتها شبابًا، وجوزيه مورينيو كان يريد لاعبين مناسبين لعقلية الفوز".

تابع، "على الرغم من القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي كان يمتلكها محمد صلاح دي بروين، إلا أن الثنائي كان لا يجيدان القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية معاً، لكن في الوقت ذاته أثبت الثنائي رحيلهما عن تشيلسي أنهم نجوم".


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