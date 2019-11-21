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رسميًا.. الأهلي يستضيف الهلال وبلاتينيوم بملعب «السلام»

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أرسلت الجهات الأمنية خطابًا إلى النادي الأهلي خطابا رسميا إلى مجلس إدارة النادي الأهلي يوافق فيه على إقامة مباراتي الفريق بدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

وأشار الخطاب إلى الموافقة على خوض الأهلي مباراته ضد الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر في الجولة الثانية، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة على ستاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج.

وتقام المباراتان الساعة 9 مساء، وستتولى شركة تذكرتي عملية بيع التذاكر بينما تختص الشركة الإفريقية بتأمين الملعب.

يذكر أن الأهلي سيفتتح مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة خارج أرضه ضد النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر المقبل على ملعب رادس.


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