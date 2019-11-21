» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه

21 نوفمبر 2019 - 04:57 م

يسعى البعض دائمًا إلى انتهاز فرصة ما للحصول على سيارة بسعر مناسب، ومع ارتفاع أسعار السيارات في مصر، يصعب على البعض اقتناء سيارة بحالة جيدة بسعر يستطيع دفعه لأصحاب الدخول المتوسطة.

وفيما يلي أبرز 11 سيارات مستعملة بأقل من 100 ألف جنيه:-

دايو لانوس تبدا من 40.000 جنيه حتى 55.000 جنية حسب الحالة والموديل.

شيفروليه أوبترا مانيوال في فئة 90.000 جنيه

كيا برايد هاتشباك تبدأ من 40.000 جنيه حتى 55.000 جنيه حسب الحالة والموديل.

هيونداي اكسنت تبدأ من 45.000 جنيه حتى 55.000 جنيه حسب الحالة والموديل.

كيا برايد سيدان تبدأ من 40.000 جنيه حتى 70.000 جنيه حسب الحالة والموديل.

هيونداي اكسيل تبدأ من 40.000 جنيه حتى 70.000 جنيه حسب الحالة والموديل.

اوبل فيكترا عملية أكثر وأحسن أداء على الطريق صناعة ألماني وتحت 100.000 جنيه

كيا بيكانتو تبدأ من 80.000 جنيه حتى 95.000 جنيه حسب الحالة والموديل.

سوزوكي ماروتي اقتصادية جدا في البنزين وقطع الغيار وأسعارها تتفاوت لكنها أقل من 100.000 جنيه.

بروتون جين 2 شبابية جدا وأداؤها رياضي وأسعارها تتفاوت لكنها أقل من 100.000 جنيه.

دايو نوبيرا تبدا من 70.000 جنيه حتى 90.000 جنيه حسب الحالة والموديل وبلد المنشأ مصري أو كوري.