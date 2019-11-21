  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

إكرامي

شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

الزمالك والترجي

الزمالك يحسم موقفه من خوض« السوبر» في قطر

مرصد الأزهر

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

بديع و الشاطر

أحمد موسي: ابنة "الشاطر" مصابة بهذا المرض

رئيس الجمهورية

بعد 77 يومًا من إصداره.. السيسي يلغي هذا القرار

تعرف على درجات الحرارة

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة بيومي فؤاد وماجد الكدواني "أيام الكحرتة" تشعل انستجرام

#

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه

#

فنانة شهيرة: أتعرض لـ"تجسس" منذ 20 عامًا

#

عكاشة لـ"الإخوان": قسمنا ظهركم بـ30 يونيو

الرياض

الأرصاد

برد قارس

موجة سقيع

تشهد السعودية وخاصة مدينة الرياض، موجة برد قارسة تعد الأقوى منذ 30 عامًا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط وشرق المملكة والرياض، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم برودة قياسية وصلت إلى 7 و8 درجات مئوية.

وذكر حساب "أخبار السعودية الجديدة" أن "أقل درجة حرارة سجلتها مدينة الرياض كانت في شهر نوفمبر عام 1988م، إذ بلغت 7 درجات مئوية، واليوم تشهد العاصمة درجة حرارة مقاربة لما كانت في نهاية الثمانينيات".

وتفاوتت الأرقام التي سجلها المختصون بأحوال الطقس لدرجة الحرارة في المدينة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة
» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"
» الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
» "الوزراء" يوافق على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي
» "فيروز" أيقونة الأمل للفتيات.. والفنانات يصفنها بـ"الاستقلال"
» على صهوة حصان.. "محمد رمضان" يستعد لإحياء حفله بالرياض
» انتبه.. 4 أعراض تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية
» ريهام سعيد عن خلع صابرين للحجاب: "ما غلطتش"
» واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب