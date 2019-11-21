الزمالك يحسم موقفه من خوض« السوبر» في قطر

21 نوفمبر 2019 - 04:34 م

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لحسم موقف النادى الأبيض من خوض مباراة كأس السوبر الإفريقى من عدمه التى تجمع بين الترجى التونسى والفريق الأبيض في الرابع عشر من شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ورفض رئيس نادى الزمالك، فى وقت سابق، خوض السوبر الأفريقى فى قطر، حيث رحب بخوضه فى أي مكان آخر سواء فى ملعب الترجى بتونس أو الإمارات، إلا أنه عقب قرار الاتحاد الأفريقى ينتظر الأبيض تلقيه إخطاراً رسمياً بشأن الموعد والمكان خلال الساعات المقبلة لحسم المسألة بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يصدر الزمالك قراره النهائى بشأن السوبر عقب الاجتماع الذى سيعقده مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عقب تلقى الإخطار الرسمى من الكاف فى الساعات المقبلة.