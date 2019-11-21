  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
محمد صلاح

قطر توجه رسالة لـ«صلاح» قبل مونديال الأندية

إكرامي

شاهد.. «إكرامي» يُحرج مهيب عبدالهادي على الهواء

سما المصري

"سما المصري": أثرت اهتمام مصر كلها بـ1050 جنيهًا

الزمالك والترجي

الزمالك يحسم موقفه من خوض« السوبر» في قطر

مرصد الأزهر

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

ارشيفية

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

بمليون دولار.. أكبر عملية احتيال ينفذها سجين من محبسه

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من "تركي آل الشيخ" بموسم الرياض

بديع و الشاطر

أحمد موسي: ابنة "الشاطر" مصابة بهذا المرض

رئيس الجمهورية

بعد 77 يومًا من إصداره.. السيسي يلغي هذا القرار

الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

#

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

#

من الخميس للأحد.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

#

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الأرصاد

الهيئة العامة

طقس الجمعة

يسود غدًا الجمعة، طقس معتدلا على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، حسبما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14- 25»، إسكندرية «14- 24»، قنا «14- 27»، الأقصر «14- 28»، أسوان «14- 30».


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لراغبي شراء سيارة أقل من 100 ألف جنيه
» دوري الأبطال.. موعد مباراة النجم الساحلي والأهلي
» الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة
» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"
» الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة
» "الوزراء" يوافق على إنشاء مجلس وطني للذكاء الاصطناعي
» "فيروز" أيقونة الأمل للفتيات.. والفنانات يصفنها بـ"الاستقلال"
» على صهوة حصان.. "محمد رمضان" يستعد لإحياء حفله بالرياض
» انتبه.. 4 أعراض تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية
» ريهام سعيد عن خلع صابرين للحجاب: "ما غلطتش"
» واقٍ للشمس يتسبب في كسر أضلع فتاة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب