» 10 آلاف طالب استفادوا من "دكان الفرحة"

21 نوفمبر 2019 - 02:33 م



روي الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تفاصيل إقمة "دكان الفرحة" واصفا إياها بالمبادرة الكريمة نالتها الجامعة بتكليف من صندوق تحيا مصر ".



وكشف المتيني عن عدد الطلاب المستفيدين من المبادرة قائلا :" الطلاب المستفيدون حوالي 10 آلاف طالب وطالبة منهم 60% إناث و40% ذكورا، لافتا إلى أنه تم توزيع 35 ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان بمعرض " دكان الفرحة " .



وأوضح "المتيني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن لكل طالب أكثر من قطعة ملابس يختارها بنفسه، مؤكدا أن للجامعة دورا أساسيا في التعليم والبحث العلمي ولكن مشاركة الطلاب فرحتهم واحتياجاتهم اليومية وتوفير البيئة المناسبة لهم من الرياضة والألفة والتعاون دور ضروري مطلوب أيضا.

