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سما المصري تستفز رانيا يوسف: " أخدت التريند منك"

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رانيا يوسف وسما المصري
رانيا يوسف وسما المصري

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سما المصري

رانيا يوسف

مهرجان القاهرة السينمائي

تريند

علقت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها على "إنستجرام" على إطلالة رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41،حيث قالت :"أخدت منك التريند"، ما وصفه البعض بـ"الاستفزاز".

وكتبت سما في منشورها، مرفقة صورة لها بجانب صورة لرانيا يوسف، بإطلالتها الأخيرة بالمهرجان، قائلة:" معلش باه يارانيا ريحي علي جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي..اشوفك السنه الجايه باه..معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه ...مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين واجي اجي بطرحه ب50 جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجاده حمرا..وانا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف...بيحبوووني....مش عارفه التريند عايز مني ايه".

وتصدرت الفنانة سما المصري، تريندات البحث في جوجل، بعد ظهورها بفستان وحجاب، ما أثار حالة من الجدل، لاسيما بعد طردها من المهرجان .

وكان قد ظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوف الظهر،ما عرضها لموجة من الانتقادات .

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41،أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية .


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معلش باه يارانيا ريحي علي جنب خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي..اشوفك السنه الجايه باه..معلش مش دايما العريان بيشد الإنتباه ...مصممين الازياء يتعبوا ياعيني في باقي الفساتين واجي اجي بطرحه ب50 جنيه وفستان مقفول بالف جنيه اخد التريند من غير حتي ماامشي علي سجاده حمرا..وانا كنت فاكره الناس بتتفرج عليا عشان بالبس مكشوف طلعوا بيدوروا علي اخباري سواء بلبس حشمه أو لبس مكشوف...بيحبوووني....مش عارفه التريند عايز مني ايه؟؟??????

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