» فيروز أيقونة الأمل للفتيات..والفنانات يصفنها بـ"الاستقلال"

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية، فيروز، جارة القمر، كما يطلق عليها، حيث تمت عامها الـ 83، فهي التي مازالت أغانيها تصدح بكل مكان في الوطن العربي.

وتعتبر فيروز الأغنية النسائية في الوطن العربي، أو الصوت الذي يعبر عن مشاعر الأثني الجياشة أو بعض الأحيان هي التي تمنح بأغانيها ثقة عالية للفتيات،إذا تحببهن في سماع موسيقاها وصوتها الراقي.

وترتبط أغاني فيروز بالوطن العربي بفنجان القهوة وأمطار الشتاء، فملايين النساء لا يبدأ يومهن بدون أغاني فيروز، حيث تعطيهم الثقة والأمل كل يوم، فكل فتاة تتخيل أن فيروز تغني لها وحدها دون غيرها .

وبعيدًا عن الفتيات أو المعجبين، فأغاني فيروز وتاريخها الفني يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للنجوم والفنانات أيضًا، ومن جهتها هنأت الفنانة مايا دياب جارة القمر بعيد ميلادها، حيث قالت :"يوم عيدك بحس بالوطنية، بيوم عيدك بحس بالاستقلال".

بينما غردت الفنانة إليسا، عبر تويتر، قائلة:"يمكن مش دايمًا عنا استقلال،بس الأكيد دايمًا عنا فيروز".





