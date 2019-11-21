مع احتفاظهم بالمصرية.. الداخلية تسمح لـ 60 مواطنا بجنسيات أخرى

21 نوفمبر 2019 - 01:58 م

مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح الإذن إلى 60 مواطنا بالتجنس بجنسيات 15 دولة أخرى منها 4 عربية.

وفي تفاصيل القرار فقد سمح لـ 11 مواطنا بالحصول على الجنسية الكندية، ومثلهم بالحصول على الجنسية الفلبينية.

كما حصل 7 مواطنين على الجنسية الإيطالية، وخمسة على الجنسية البريطانية.

ونص القرار أيضا بالموافقة لـ 4 مواطنين بالتجنس بالجنسية الهولندية، ولمواطنين اثنين بالتجنس بالتايلاندية، ولمثلهما بالنمساوية، ولمواطن واحد بالجنسية الأمريكية، ولمواطن ثان بالجنسية الألمانية، ولثالث بالجنسية البلجيكية، ولرابع بالجنسية الإسترالية.

ومنح القرار الإذن إلى 4 مواطنين بالحصول على الجنسية الجزائرية، ولمثلهم بالجنسية السودانية، وإلى 3 مواطنين بالتجنس بالجنسية المغربية، ولمثلهم بالجنسية الفلسطينية، هذا فيما يخص الدول العربية.