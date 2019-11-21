أحمد موسي: ابنة الشاطر مصابة بهذا المرض

21 نوفمبر 2019 - 01:58 م



كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الحالة الصحية لكل من خيرت الشاطر ومحمد بديع داخل السجن قائلا: "صحتهم زي البمب".



وعن الحالة الصحية لابنة الشاطر قال موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، ابنة خيرت الشاطر مصابة بمرض وراثي، ولم تصب به في السجن كما يروج الإخوان.





وأضاف أن زوجة خيرت الشاطر طلبت علاج ابنتها على نفقتها الخاصة، حيث إن خيرت مليارديرً لكونه وزير مالية الجماعة حسبما قال.



وتابع موسى :وزارة الداخلية رفضت علاج أسرة خيرت الشاطر لابنتهم على نفقتهم، وقررت معالجتها على نفقة الوزارة.

