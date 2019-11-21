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ريهام سعيد عن خلع صابرين للحجاب: "ما غلطتش"

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ريهام سعيد وصابرين
ريهام سعيد وصابرين

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صابرين

ريهام سعيد

خلع الحجاب

علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها على "تويتر" على خلع الفنانة صابرين للحجاب، منذ أيام، مؤكدة أن الأمر حرية شخصية.

وكتبت ريهام سعيد في تغريدتها، قائلة: "صابرين ما غلطتش، كل واحد حر بحياته محدش حيتحاسب مكان حد!".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من متابعيها، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "ياريمو مش المفروض النصيحة لأختك المسلمة هي الحاجات دي فيها حرية شخصية كمان"، "وحشتيني اوي يا ريمو"،" ياريت صابرين خلعت من زمان عشان نشوفك".

وفأجات الفنانة صابرين، جمهورها، منذ أيام بخلعها للحجاب، بعد ارتدائه للسنوات،ما عرضها لموجة من الانتقادات .


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