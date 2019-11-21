» قافلة علماء الأزهر تواصل فعاليات التوعية الأسرية بالسويس

واصل علماءُ الأزهر الشريف وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعاليات قافلة برنامج التوعية الأسرية في محافظة السويس لليوم الثالث على التوالي.
وشمل اليوم الثالث بعقد ندوات توعوية ولقاءات مع الجماهير؛ بمنطقة الزيتيات، كما نَظَّمَت ندوة تثقيقة في فرعِ شركة النصر للبترول؛ حيثُ شهدت تفاعلًا غيرَ مسبوقٍ من السادةِ الحضور، ومداخلاتٍ مهمَّة تُنَاقش معايير وأسس بناءِ الأسرةِ المُستَقِرَّة المبنية على نَهْجِ وسَنَن المصطفى?.
كما حَضَرَ العلماءُ المشاركونَ في القافلة ندواتٍ في معهديْ المستقبل الإعدادي الثانوي للبنين، والفتيات.
وكانت المحاور الآتية أهم ما تَمَّ طَرْحُه:
- مكانةُ المرأةِ في الإسلام.
- سعادةُ المجتمع تبدأ من الأسرة.
- أهم المشكلات الأُسَرِيَّة وكيفية حلها.
- أهم المعايير والأُسُس التي وضعها الإسلامُ لبناءِ أسرةٍ سعيدة.
- أركان الزواج وشروطه.
وتَخْتَتِمُ القافلةُ فعالياتها اليومَ الخميس، وتصدر عِدَّةَ توصياتٍ تتناولُ سُبُلَ التعاون بين برنامج التوعية الأُسَرِيَّة ومحافظة السويس.