"التعليم"عن وفاة طالب القناطر:الموضوع مش في أيدينا

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التعليم

مدرسة

شريف عامر

ام بى سى مصر

القناطر الخيرية

خرج طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، عن صمته ليعقب على واقعة وفاة طالب أثناء اليوم الدراسي في مدرسة بالقناطر الخيرية، ف يأول تصريح إعلامي عن الواقعة ، قائلا:" الموضوع مش في أيدينا ، الموضوع أصبح في يد النيابة الإدارية ثم النيابة العامة، والتحقيقات بدأت.

وأكد "القوصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم يبحثون على أسباب الواقعة، والنيابة العامة ستتولى الواقعة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية :" هناك حالة تراخي من المدرسة، معقبا :" سيكون هناك عقوبات جسيمة حال إثبات أي تقصير في حق الطالب".

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