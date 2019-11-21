» اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة بدولة أوروبية

أفادت وكالات وصحف أجنبية، بأن عددًا من المتظاهرين في العاصمة التشيلية سانتياجو، أصيبوا بجروح متفاوتة جراء اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة خلال الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار.
وتشهد البلاد، حركة احتجاج، بدأت بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع في 18 أكتوبر الماضي، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد وغيرها من المطالب.
وحسب روسيا اليوم، استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المطالبين بدستور جديد يسمح بخصخصة الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية في البلاد.
وعلي الرغم من إعلان الحكومة بإجراء استفتاء في أبريل القادم، لتغير الدستور، خرجت التظاهرات في أنحاء البلاد وأسفرت الاشتباكات حتي الآن، عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.