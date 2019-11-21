» أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة

خطف الفنان حسين فهمي، الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41، حيث ظهر لأول مرة مع زوجته الجديدة على السجاد الحمراء، وأبهر الجميع كالعادة بإطلالته ورقيه.

وأطل الفنان حسين فمي ببذلة سوداء، بينما ظهرت زوجته مرتدية فستان أزرق لامع، وهو يعتبر أول ظهور لها بعد زواجها بالفنان حسين فهمي.

وانطلق أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41 ، بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي حاشد .