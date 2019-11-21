عشاق ليفربول يتلقون صدمة بسبب صلاح

21 نوفمبر 2019 - 10:17 ص

صُدم عشاق النادي الإنجليزي ليفربول، بعدما أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ثنائي الفريق صلاح وأندرو روبيرتسون، سيغيبان عن مواجهة كريستال بالاس، المقرر لها السبت القادم ، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.

وحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية، فان صلاح وروبرتسون لم يتعافيا بعد من إصابات في الكاحل، ويخضعا لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021، والتي انتهتا بالتعادل.

وتعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.