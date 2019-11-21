قطر تسترضي محمد صلاح بهذه الإجراءات

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أعلنت دولة قطر رضوخها لمطالب ليفربول ونجمنا المصري محمد صلاح المتعلقة بعدم استغلاله سياسيا في بطولة كأس العالم للأندية.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول قطري تعهده بأن قطر لن تستغل محمد صلاح سياسيا أثناء تواجده على أرضها للمشاركة مع فريقه ليفربول في كأس العالم للأندية .

وأشارت الحرة إلى أن حسن الذوادي - الأمين العام للجنة العليا المسؤولة عن بطولتي كأس العالم للأندية ، وكأس العالم للمنتخبات  قال إن بلاده قطر لم تقم بتسييس أي شخص أو أي حدث رياضي من الأساس.

وأوضح الذوادي أنه رغم امتلاك بلاده لنادي باريس سان جيرمان إلا أنها لم تفكر للحظة في استغلال أي شخص فيهم سياسيا .

وأكد أن صلاح لاعب كبير وأن بلاده ترحب بوجوده على أرضها وبخاصة أنه أصبح صاحب شعبية في كافة دول العالم .

وكانت مخاوف ثارت لدى مسؤولو ليفربول من إمكانية استغلال محمد صلاح سياسيا في قطر خلال حضوره لتأدية كأس العالم للأندية.

وفي سياق آخر اندلعت حالة من الغضب لدى جماهير ليفربول بسبب الكشف عن استمرار غياب نجمنا الدولي محمد صلاح عن فريق ليفربول.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن صلاح سيغيب عن مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .

وأشارت الشبكة إلى أن "صلاح" لم يتعافَ من إصابة الكاحل التي لحقت به ولن يكون متاحا أمام يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

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