رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجديد: مش عايز تشوف؟

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "انساير بالعربى": "إلى كل جمهوري اللي بيحبوني انتقدوني واشتموني براحتكم أنا معنديش مشكلة اعملوا اللي أنتو عايزينه أنا مبسوطة".

وأثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف، ضجة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت خلالها عن بعض الأمور الخاصة في حياتها الشخصية .

وصرحت رانيا" خلال لقائها في برنامج "عرب ود" المذاع على قناة روتانا، بأن هناك بعض الأشياء التي لا تحب الحديث عنها في الإعلام، وهي علاقتها بالفنانة نادية الجندي ووجود خلاف بينهما، كما لا تفضل الحديث عن علاقاتها بأزواجها الثلاث.

وقالت "رانيا"، إنها "نسيت ليلة زواجها من أزواحها الثلاث ولا تريد التحدث عنها".

ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها الجديد "الآسة فرح"، مع نخبة كبيرة من النجوم .