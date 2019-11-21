  • الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:13 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

قطر تسترضي محمد صلاح بهذه الإجراءات

محمد صلاح

خبر محزن عن محمد صلاح .. وغضب في ليفربول

رانيا يوسف بالحجاب

رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجديد: مش عايز تشوف؟

شيما الحاج

بطلة «الفيديو الإباحي» تظهر بفستان جرئ

يسرا في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور.. أبرز إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

الملك سلمان

الملك سلمان يهاجم «العملية التركية»

ازارو

حقيقة رحيل وليد أزارو عن الأهلي

الطالب البريطاني لويس دوكسبوري

بريطاني دعا لمحو المسلمين من الأرض.. فكان هذا جزائه

الطقس

الأرصاد تعلن طقس غد الخميس

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ الجميع بفستان غير متوقع

رانيا يوسف تثير الجدل بفستانها الجديد: مش عايز تشوف؟

آخر الأخبار

رانيا يوسف بالحجاب
رانيا يوسف بالحجاب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بإطلالة "جريئة".. طليقة خالد يوسف تثير الجدل مع "صلاح"

#

في الجيم.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ"حركات غير لائقة"

#

من الجونة.. فيديو جديد لـ رانيا يوسف يثير الجدل

#

"رانيا يوسف" إطلالة بفستان عارٍ فى الجونة

رانيا يوسف

فستان رانيا يوسف

عرب ود

رانيا يوسف بالحجاب

أثارت الفنانة رانيا يوسف موجة جديدة من الجدل بعد ظهورها بفستان جديد في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 41 .

وتحدثت رانيا يوسف مع الإعلامي شريف نور ، وعندما علق على فستانها قالت: "مش عايز تشوف الفستان يا شريف؟". 

و أثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل من جديد، وذلك بعد تصريحاتها الغريبة نوعًا ما والتي استنكرها معظم الجمهور.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "انساير بالعربى": "إلى كل جمهوري اللي بيحبوني انتقدوني واشتموني براحتكم أنا معنديش مشكلة اعملوا اللي أنتو عايزينه أنا مبسوطة".

وأثارت تصريحات الفنانة رانيا يوسف، ضجة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت خلالها عن بعض الأمور الخاصة في حياتها الشخصية .

وصرحت رانيا" خلال لقائها في برنامج "عرب ود" المذاع على قناة روتانا، بأن هناك بعض الأشياء التي لا تحب الحديث عنها في الإعلام، وهي علاقتها بالفنانة نادية الجندي ووجود خلاف بينهما، كما لا تفضل الحديث عن علاقاتها بأزواجها الثلاث.

وقالت "رانيا"، إنها "نسيت ليلة زواجها من أزواحها الثلاث ولا تريد التحدث عنها".

ويذكر أن الفنانة رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسلها الجديد "الآسة فرح"، مع نخبة كبيرة من النجوم .


احتلفت الفنانة رانيا يوسف باليوم العالمي للرجل الذي وافق أول أمس ، ناشرة صور بعض أفراد أسرتها .

ونشرت رانيا صورة لوالدها وشقيقها وعلقت قائلة: "في اليوم العالمي للرجل ..اكثر اثنين سند ليا هما والدي وأخويا".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل أبلغ زوجى بما أخفته ابنتنا لسنوات؟!!
» ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
» محمد صلاح رابع أفضل مهاجم في العالم لعام 2019
» إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن
» شاهد| رانيا يوسف تسخر من فستانها بمهرجان القاهرة
» رسالة «متعب» إلى رمضان صبحي بعد التأهل لـ«طوكيو»
» «رونالدو» يتزوج سرًا في المغرب..تعرف على عروسته
» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم
» فيديو يوثق لحظة مقتل متظاهر بإيران
» الحوثيون يفرجون عن القاطرة البحرية "رابغ 3"
» منتخب إيطاليا يرفض مواجهة قطر وديًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:32 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب