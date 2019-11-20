» هل أبلغ زوجى بما أخفته ابنتنا لسنوات؟!!

20 نوفمبر 2019 - 09:56 م

سلام عليكم يا دكتورة كنت عاوزة رأى حضرتك فى مشكلتى أنا ست متجوزة وعندى 3 أبناء بنتين فى الجامعة وولد فى الثانوى أنا وجوزى بياعين على باب الله، كان جوزى رافض يعلم العيال تعليم عالى عشان ظروفنا على قد حالها بس أنا صممت أنهم يتعلموا كويس وساعدته فى الشغل عشان نوفر لهم مصاريف التعليم والعيشة.. المهم يا دكتورة بنتى الكبيرة خلصت البكالوريوس وكنت عاوزاها تشتغل عشان تساعدنا ولا حتى تجيب مصاريفها بس هى رفضت بشدة، وقالت إنها عاوزة تاخد ماجستير كمان أبوها رفض طبعًا وبشدة عشان ظروفنا بس أنا وافقت وقلت له ما تشلش هم وأنا هساعدك وربنا يعننا.

وفى يوم أسود يا دكتورة فى واحدة من الزباين بتوعنا بكلمها على بنتى وأنها بتدرس تعليم عالى لقيتها بتقولى بنتك لسه مخلصتش أصلا أنا مصدقتش ورحت الجامعة أتأكد لقيت أنها لسه فى سنة ثالثة يعنى رسبت 3 سنين من غير ما نعرف كانت صدمتى ملهاش حدود ولما واجهتها قالتلى إنها مردتش تزعلنا عشان كده مقلتش وعندها برود ولامبالاة غريبة مش عارفة أعمل إيه يا دكتورة أسكت ولا أقول لأبوها لأنه لو عرف ممكن يموتها أو يخليها متكملش ولو مقلتش هيفضل على عماه كده ميعرفش بنته فى سنة كام وكل شوية يقولى أنا تعبت من المصاريف مكنش لازم الماجستير ده، وكمان البنت قالتلى لو قلتى لبابا هموت نفسى وأشرب سم وتبقى أنت السبب أعمل إيه يا دكتورة أقول ولا مقولش أنا هتججن خلاص، ده غير أنها اتقدملها عريس لقطة وابن ناس بس أنا رفضت عشان مش عاوزة أغش ولاد الناس، هو فكرها بتحضر ماجستير وجوزى بيستغرب منى ليه ترفضى عريس زى ده لبنتى مفهوش عيب بس كنت بقوله أى كلام وخلاص عشان مش عاوزة أفضح بنتى أعمل إيه يا دكتورة؟

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

حقيقةً ما يوجع القلوب هو معاناة الأهالى واقتطاع الجزء الأكبر من قوت يومهم فى سبيل تعليم أبنائهم، حرصًا منهم على مستقبلٍ وردىٍ لهم، بل أفضل من مستقبلهم هم شخصيًا، وفى النهاية هؤلاء الأبناء لا يقدرون كل هذه التضحيات، وربما لا يشعرون بها من الأساس، قلبى معكِ حبيبتى وجزاك الله خيرًا على سعيك واجتهادك مع زوجك لتوفير معيشة طيبة لأبنائكما، وعوضك المولى خيرًا عن أى إخفاق منهم أو ابتلاء قد أصابكم.

وبالنسبة لابنتك فأول ما أبدأ به معك من نصائح: هو أن تهونى على نفسك، والحمد لله فى كل الأحوال، ونحمد الله أنها لم تصب بمكروه فى صحتها هى أو أحد إخوتها أو أى منكم جميعًا، فالمؤهل يا عزيزتى هو آخر الأمور التى تقلقنا، فهناك الأهم منه بكثير فى حياتنا بعد رضا الله تعالى عنا، كالصحة والمستقبل العملى والبركة فى الرزق والحرية والسيرة الطيبة والرضا وعدم الحاجة لغير الله تعالى..

أما فيما يخص محور سؤالك فى الرسالة.. فقبل أن تفكرى فى أن تبلغى والدها أو لا، فالأولى الآن أن تبحثى عن السبب الرئيس فى تأخرها الدراسى كل هذه السنوات!!! فحتمًا هناك سبب لهذا الرسوب، فهى لا تعمل ولا تتحمل أى مسؤولية يمكن أن تشغلها عن تحصيلها الدراسي، فتحدثى معها واسأليها عما أوصلها لهذا؟! هل هى مثلًا ارتبطت عاطفيًا بشخص ما أو أن أحدهم يشغل تفكيرها؟ أم صديقات سوء لا قدر الله هن سبب تعطيلها؟! أم أنها تهدر وقتها فى أشياء غير مفيدة كمواقع تواصل عبر الإنترنت تسرق وقتها فى المحادثات والتعليقات التى لا تجدى ولا تفيد؟!

أختى الغالية.. أرجو ألا أكون قد أثقلت همك أو تسببت لك فى قلق، ولكننى عادةً أُفضل الحلول الجذرية ولا ألجأ إلى المسكنات فى علاج المشاكل الإنسانية التى تُعرض على دائماً.. وأنت تأخرت فى مصادقة ابنتك، وفقط أفنيتِ وقتك وصحتك أنت وزوجك فى الاجتهاد لتوفير نفقات لأبنائك لكى لا تشعريهم بالحاجة لأى شيء ولا لأى شخص، بدون الالتفات إلى احتضانهم واحتوائهم، والآن توجب عليك إنقاذ ما يمكن إنقاذه لمعالجة هذا الخلل فى ذلك الموضع لابنتك الكبيرة ثم إخوتها الأصغر سنًا..

حاولى معها حتى تضعى يدك على السبب وتعالجيه بالمنع منه أو تقليل الانشغال به قدر الإمكان.. وأرى أنه من الأفضل عدم إعلام والدها حاليًا طالما تعلمين أنه ذو طباع حادة وصعبة، فربما تهور عليها وأذاها فعلًا لا قدر الله، وحتى تعطى لها الأمان لكى تفصح لك عما يشغلها أو ربما كانت هناك صعوبات تقابلها فى دراستها وتحتاج إلى مساعدة إضافية من مختصين.. أيضًا يمكنك أن تستثمرى نقطة عدم إعلام والدها حتى يظل عاملًا من عوامل التهديد لها حال توصلتِ إلى سبب رسوبها ولم تمتنع عنه، فكلما شعرت بأنك من الممكن أن تبلغى والدها إذا لم تستجب بالحسنى وتتغير للأفضل، وغالبًا ستمتنع عن تلك المسببات لفشلها والتى تعلمها هى جيدًا أكثر من أى شخص آخر، كلما خشيت من علم والدها وبطشه بها ومنعها من استكمال دراستها بشكل نهائي..

ولكن إذا فشلتِ فى الوصول لأسباب هذا الفشل وشعرتِ بأن أمر إصلاحها بات صعبًا فاتركى لها فرصة لمدة معينة ثم أبلغى والدها بكل هدوء، ويجب وقتها أن تمهدى له قبل إعلامه حتى لا يتعرض لصدمة أو يتهور عليكما بأى إيذاء لا قدر الله..

أدعو الله تعالى أن يصلح أحوالكم ويفرج كربكم ويهدى أبنائكم ويستركم ويعوضكم خيرًا وإيانا وجميع من يقرأ.

....................................................

للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة/أميمة السيد:-

[email protected]

مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل فى رسائلهم..

وفضلا.. أى رسالة يشترط فيها الراسل الرد فقط عبر البريد الإلكترونى فلن ينظر إليها..فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بآرائهم القيمة، بالإضافة إلى أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها فى ثواب التناصح.

.............................................................................................

تذكرة للقراء:-

السادة القراء أصحاب المشكلات التى عرضت بالموقع الإلكترونى.. على من يود متابعة مشكلته بجريدة المصريون الورقية فسوف تنشر مشكلاتكم بها تباعًا يوم الأحد أسبوع وأسبوع.. كما تسعدنا متابعة جميع القراء الأفاضل.