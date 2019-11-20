الإفراج عن 2400 متظاهر بالعراق

20 نوفمبر 2019 - 09:50 م

أفرجت السلطات العراقية عن 2400 متظاهر تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة أو بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

وتشهد العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية والشمالية للبلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد.

وأسفر قمع قوات الأمن للمحتجين عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 11 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.