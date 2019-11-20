» إمام مسجد يهتك عرض طفل بدار تحفيظ قرآن

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال قنا، اليوم الأربعاء، حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات، لإمام مسجد، مقيم مركز الوقف، بتهمة هتك عرض طفل بمكتب تحفيظ قرآن.

وترجع أحداث الواقعة إلى 12 يوليو 2016، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الوقف، بلاغًا من والد الطفل "محمد. م. م" يتهم فيه "حسين. ع"، 36 عامًا، إمام مسجد بمركز الوقف، بهتك عرض نجله، داخل مكتب تحفيظ قرآن، وحرر محضر برقم 1165 لسنة 2016 جنايات قنا.

وأكدت تحريات المباحث بصحة الواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بتحريز ملابس الطفل، وتقديمها لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، والتي أثبتت أن البنطال عليه آثار لحيوانات منوية.

وكان المتهم تقدم إلى المحكمة الجنايات بمركز نجع حمادي لإعادة إجراءات محاكمة بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن 25 عاما في جلسة 4 مارس الماضي 2017، وأثناء حضور جلسة إعادة المحاكمة أمر القاضي بالتحفظ على المتهم بناء على طلب دفاع المدعي بالحق المدني حتى الانتهاء من إجراءات عرضه على الطب الشرعي.