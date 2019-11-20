» السودان.. اعتقال مساعد "البشير" في الوصول للحكم

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انقلاب 89 بالسودان

ذكر مصدر سوداني، أن الأجهزة الأمنية في البلاد اعتقلت اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، علي الحاج.

وجاء الاعتقال إثر لاتهامه بالضلوع في انقلاب 1989 الذي جاء بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وقال المصدر إن "عناصر من الشرطة السودانية ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله بضاحية الطائف جنوب العاصمة الخرطوم"، مشيرة إلى أن الحاج استجاب لأمر التوقيف، بحسب "روسيا اليوم".

وأفاد مصدر آخر بأن قوة أخرى من الشرطة طوقت منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.

وكانت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات في السودان، أعلنت الأسبوع الماضي أن النيابة العامة أمرت بالقبض على كل من الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل البشير إلى سدة الحكم.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو المنصرم، بعريضة قانونية للنائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

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