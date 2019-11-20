» تامر حسني يحيى حقل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

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المصريون

امم افريقيا

تانر حسنى

يحيى تامر حسني حفل ختام بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر الجاري، والذي سيكون على هامش المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوت ديفوار.

جاء اختيار شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي للنجم تامر حسني لكونه واحدا من أهم نجوم الغناء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصري في العالم، وهو ما يظهر في نجاح حفلاته الكبير في جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.

من جانبه رحب نجم الجيل كما يحلو لجمهوره مناداته، بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجآت الأخرى والتي ستعلن عنها شركة بريزنتيشن واحدة تلو الأخرى في حينها، مبديًا سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

وشهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخبنا الوطني لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم أفريقيا للشباب وذلك في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا التي جاءت بالدور نصف النهائي، وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب إستاد القاهرة والذي تجاوز الـ 70 ألف متفرج، وعاد نظام تذكرتى للعمل في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.


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