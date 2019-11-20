فيديو.. فنانة شهيرة تقتحم مدرسة وتشتبك مع المدرسات

20 نوفمبر 2019 - 06:30 م

نشرت الفنانة الكويتية ملاك، مقطع فيديو توثق فيه لحظة اشتباكها مع مدرسات وعاملات داخل مدرسة ابنها، بعد دخولها المدرسة.

وقالت إنها ذهبت لمعرفة سبب منع ابنها من الحضور إلى مدرسته منذ أسبوعين، رغم أنه تعرض للضرب من أحد الطلاب وأصيب.

وحاولت المدرسات منع الفنانة من تصوير ما يحدث ووقع اشتباك بينهما، إلا أنها ردت بأنها تريد تحويل قضيتها إلى الرأي العام حتى يعرفوا ما يحدث، وأخبرتهم بان من يريد الذهاب للمخفر فليذهب.

