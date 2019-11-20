السعودية تعلن رفض قرار أمريكا بشأن المستوطنات

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أكدت السعودية اليوم الأربعاء، أن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وأعلنت الخارجية السعودية، في بيان، رفضها قرار الولايات المتحدة تغيير موقفها من المستوطنات.

وشددت أن أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة تخالف القانون الدولي.

وأعربت الخارجية على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، "عن رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي".

وأضاف المصدر أن "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين".

وأكد أن "تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

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