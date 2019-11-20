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100 ألف سوري يغادرون إسطنبول

عرب وعالم

صويلو
صويلو

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كشفت السلطات التركية، أن 100 ألف مواطن سوري غادروا مدينة إسطنبول منذ مطلع يوليو الماضي، حيث إنهم يعيشون بشكل مخالف للقوانين، بحسب "رويترز".

وقال وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء إن نحو 100 ألف سوري يقيمون في اسطنبول دون موافقة السلطات غادروها منذ أوائل يوليو عندما حددت الحكومة مهلة للسوريين غير المسجلين بالمدينة لمغادرتها إلى أقاليم أخرى.

وقالت السلطات إن السوريين غير المسجلين في اسطنبول، أكبر المدن التركية، يتعين عليهم مغادرتها إلى الأقاليم المسجلين فيها قبل 30 أكتوبر تشرين الأول وإلا واجهوا الترحيل القسري.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات في سوريا وهو عدد أكبر مما تستضيفه أي دولة أخرى.

وارتفعت أعداد السوريين في اسطنبول، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة، إلى أكثر من نصف مليون أي أكثر من الموجودين في أي مدينة أخرى.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو للبرلمان إن السوريين المسجلين في مدن أخرى يأتون إلى اسطنبول مما يزيد تكدسهم في المدينة.

وأضاف ”نحو مئة ألف سوري عادوا إلى الأقاليم المسجلين فيها منذ 12 يوليو تموز“. وتابع أن 200 ألف مهاجر في الإجمال غادروا المدينة.

وتستضيف تركيا مهاجرين من دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.


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