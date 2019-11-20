إخلاء سبيل المتهمين بالتنمر بكفالة 2000 جنيه

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أحمد سالم

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الطالب السوداني

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية إخلاء متهمي فيديو التنمر ضد الطالب السوداني  بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، بعد أنَّ نسبت لهم تهم مخالفة قانون الإنترنت المتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف.

وكان والد المجني عليه تنازل عن المحضر في تحقيقات النيابة، مؤكّدًا أنَّ التنازل بمحض إرادته دون ضغوط من أي طرف سواء أقارب المتهمين أو الجالية السودانية في القاهرة، خاصة أنَّه لا يريد افتعال أي أزمات مع الأشقاء المصريين.

واعترف الطالبان المتهمان في محضر الشرطة، أنَّهما كانا يمزحان معه، بقولهما: "احنا كنا بنهرز معاه وقولنا نصور الفيديو عشان نعمل مشاهدات على فيسبوك".

وأضاف الطالبان: "إحنا نشرنا الفيديو على الفيسبوك بحسن نية وده أكبر دليل على إن محدش فينا كان في نيته أي انتقام من التلميذ السوداني".

كانت المباحث رصدت الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه الطالبان المتهمان وهم يعتديان على التلميذ السوداني، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية.


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