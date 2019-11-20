» إيران.. موعد عودة الإنترنت مجهول

20 نوفمبر 2019 - 05:26 م

كشفت السلطات الإيرانية أن موعد عودة الإنترنت إلى البلاد لا زال مجهولًا.

وفي تصريحات له، أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري أنه لا يعلم بتوقيت عودة الإنترنت في البلاد".

وقال اليوم الأربعاء: "لا علم لدي بتوقيت عودة الإنترنت للبلاد، لكنه سيعود حتما في وقت قريب".

في المقابل، دعت وزارة الخارجية الأميركية قادة النظام الإيراني إلى احترام الشعب ورفع الحظر المفروض على الإنترنت.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، الاثنين" أن قرار عودة الإنترنت للبلاد يحتاج لقرار من مجلس الأمن القومي.

يذكر أن السلطات الإيرانية عمدت منذ انطلاق الاحتجاجات الحاشدة، مساء الجمعة، وتوسعها على مدى الأيام الماضية، إلى قطع الإنترنت بشكل شبه كلي.

وأفادت منظمة "نت بلوكس" للأمن السيبراني، أنه تم إغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، على وقع المظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد، رفضاً لقرار زيادة أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات الشبكة، الاثنين، أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7% مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي.