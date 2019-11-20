التضامن: 924 ألف أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»

قال تامر سامى محمد، مدير عام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى، إن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي يصل إلى 924 ألف أسرة، في حين يصل عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 2 مليون و100 ألف أسرة، بمعدل الفئات المستهدفة للأسر بنحو 3 ملايين و100 ألف أسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، خلال نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، حول إعادة معاش الأرامل والمطلقات الذين تم حذفهم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سامى، أن صرف المعاشات لكل من الأرامل والمطلقات أمر يؤخذ بعين الاعتبار كفئة مستهدفة فى الوقت الحالى، قائلًا: "يتم اللجوء حاليًا إلى سجل البيانات الموحد فى الرقابة الإدارية، ومع إشعارنا بتغيير حالة المطلقة إلى متزوجة، فإنه يتم تجميد مؤقت لصرف المعاش، ولا إيقاف لحين التأكد من الوحدات الاجتماعية المنتشرين على مستوى الجمهورية".