  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
بومبيو

أزمة بالبيت الأبيض.. عزل "ترامب" يعجل باستقالة "بومبيو"

الخطيب

مفاجأة.. «الخطيب» يرحل عن الأهلي بسبب ظروفه الصحية

الملك سلمان

الملك سلمان يحذر ويعلق لأول مرة على حادث جلل

لقطات من الفيديو

لقطات حية من اقتحام «جهيمان» الحرم المكي

جامعة الدول العربية

اجتماع عاجل للجامعة العربية بشأن الاستيطان الإسرائيلي

خامنئي

بعد قتل المتظاهرين .. خامنئي : " دحرنا العدو"

الرئيس السيسي

فيديو جديد يعرض تحركات "السيسي" في برلين

الإفتاء

موظفون يقومون بهذا الأمر.. والإفتاء : فساد عريض

صورة من الفيديو

"العربية" تقطع البث المباشر.. لهذا السبب

ارشيف

انتقادات لاذعة لنجم روما .أفعال صادمة عن والدته

1.7 مليار جنيه إجمالي خسائر البورصة خلال اليوم

مال وأعمال

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه

#

«البورصة» تخسر 2.4 مليار جنيه

#

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

اقتصاد

خسائر

البورصة،

مال وأعمال

راس المال السوقي

تباينت مؤشرات البورصة، في ختام التعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي نحو 715.295 مليار جنيه، وتراجعت البورصة بنحو 1.7 مليار جنيه، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.62%، ليسجل 14242 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.12% إلى مستوى 2062 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.62%، وصعد إلى مستوى 540 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا بمقدار 0.42%، مسجلًا 1422 نقطة.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «رينارد» يعلن قائمة السعودية في «خليجي 24»
» 1.7 مليار جنيه إجمالي خسائر البورصة خلال اليوم
» الملك سلمان: قضينا على التطرف ونعيش في وسطية حاليًا
» صورة نادرة للأمير " محمد بن زايد" مع الشيخ سلطان آل نهيان
» فنان شهير يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته
» "كلوا فراخ براحتكم".. خبر سار من الزراعة للمواطنين
» الملك سلمان يكشف سبب تسمية "الدرعية" بهذا الاسم
» وزير النقل: الانتهاء من تحديث 41 جرارًا منتصف 2020
» أهم الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هل يرى شخصان رؤيا واحدة وتكون صادقة؟
» حبس الطلاب في واقعة التنمر بطفل سوداني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب