» 1.7 مليار جنيه إجمالي خسائر البورصة خلال اليوم

تباينت مؤشرات البورصة، في ختام التعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي نحو 715.295 مليار جنيه، وتراجعت البورصة بنحو 1.7 مليار جنيه، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.62%، ليسجل 14242 نقطة.

وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.12% إلى مستوى 2062 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.62%، وصعد إلى مستوى 540 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا بمقدار 0.42%، مسجلًا 1422 نقطة.