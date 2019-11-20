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أزمة بالبيت الأبيض.. عزل "ترامب" يعجل باستقالة "بومبيو"

عرب وعالم

بومبيو
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الطيب حسين

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البيت الأبيض

الخارجية الامريكية

بومبيو

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاستقالة من منصبه، بحسب صحيفة "تايم"، التي أشارت إلى أن الأخير لديه مخاوف بسبب تحقيق مجلس النواب في مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة إن "بومبيو" ينتوي اتخاذ هذا الخطوة من أجل الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ التابع لكونجرس الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن 3 سياسيين جمهوريين، عمل الأول منهم سابقا في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويشغل الثاني منصبا في حكومة البلاد حاليا، بينما يلعب الثالث دورا نشطا في الحزب الجمهوري، أن بومبيو يعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 عن ولاية كانزاس.

وكشفت المصادر، التي قالت إنها تحدثت مع بومبيو وهو أبلغها شخصيا بنيته، أنه خطط في البداية للبقاء في منصب وزير الخارجية حتى أوائل ربيع العام المقبل، لكن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تحقيق مجلس النواب في مسألة عزل ترامب، تلحق بوزير الخارجية أضرارا سياسية وتخرب علاقاته مع سيد البيت الأبيض.

ودفعت هذه التطورات بومبيو، حسب ما قاله المسؤولون الجمهوريون الـ3، إلى مراجعة مخططاته، فيما بينوا أن "موعد استقالته سيتوقف الآن على قدراته على ترتيب الانسحاب من الإدارة بشكل أكثر سلاسة".

ولم توضح المصادر ما إذا بحث بومبيو نيته هذه مع ترامب، إلا أن الشائعات حول عزم وزير الخارجية ترك منصبه للترشح في مجلس الشيوخ تدور منذ وقت طويل، رغم أنه قال بنفسه إنه لا يعتزم المشاركة في السباق الانتخابي التشريعي، كما نفى مساعدون له سابقا الأنباء حول استقالته المتوقعة.

هذا الموقف أكده كذلك لـ"تايم" مصدر مقرب من وزير الخارجية، حيث قال إن بومبيو "يركز فقط على تحقيق أهداف السياسة الخارجية للرئيس ترامب وتنفيذ مهمته بحق الشعب الأمريكي ووزارة الخارجية، وكل من يدعي العكس مخطئ".

لكن التسريبات الجديدة تأتي في الوقت الذي يتعرض في بومبيو لانتقادات من قبل كل من أنصار ترامب ومعارضيه، حيث يتهمه الطرف الأول بعدم حماية المسؤولين القدامى في وجه الضغط الذي تتم ممارسته عليهم في ظل التحقيق بشأن عزل الرئيس، بينما ينتقده الجانب الثاني بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية سيد البيت الأبيض في ظل شهادات خطيرة من قبل بعض موظفي الوزارة في سياق القضية.

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