"العربية" تقطع البث المباشر.. لهذا السبب

20 نوفمبر 2019 - 01:50 م





منع متظاهرون لبنانيون مراسلة فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، من التصوير، أثناء تغطيتها للاحتجاجات في بيروت.



وغضب بعض المواطنين أثناء تحدث المراسلة عن تسبب حزب الله وحركة أمل في أعمال شغب بلبنان، ورشق الأمن، الأمر الذي جعلهم يمنعون المراسلة من التحدث وعدم إكمال التصوير.



وطلب المذيع من المراسلة الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص، والانتقال لمكان آخر، وبعد استجابة لذلك لحقها بعض الأشخاص لمضايقتها، وهو ما اضطر القناة لقطع البث عن المراسلة.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=bIjtrbUkSgg&feature=emb_logo

