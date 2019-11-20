تفسير رؤية "مكة" في المنام

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مكة

رؤية

المنام

حلم

تفسير حلم

مكة هي في المنام تعبر عن الإمام فما حدث من نقص فيها أو زيادة فانسبه إلى الإمام وإلى دين الرائي.

 - ومن رأى مكة نال عزاً من السلطان ويلجأ الناس إليه لعلم يعلمه أو جاه من السلطان أو عنده بنت ذات جمال تخطب منه ومن جعل مكة وراء ظهره فارق رئيسه أو سلطانه.

 - ومن رأى مكة هدمت فإنه قليل الصلاة وربما دلت مكة لداخلها أو مالكها على عروس جميلة قد كثر الخاطبون لها ودخول مكة للعاصي توبة وللكافر إسلام وللأعزب زوجة وإن كان الرائي مخاصماً دل على قهره في مخاصمته وربما دل دخول مكة على الأمن من الخوف.

 - ومن رأى أنه خرج إلى مكة ليحج فإنه يرزق الحج إن شاء الله تعالى وإن كان مريضاً فإنه يطول مرضه وربما مات منه ودخل الجنة.

 - ومن رأى أنه نزل بمكة في منزل قد نزله قبل ذلك فإنه يلي سلطاناً قد وليه مدة أخرى قبل ذلك.

 - ومن رأى أنه مجاور بمكة فإنه يرد إلى أرذل العمر وإن رأى أنه بمكة مع الأموات فإنه يموت شهيداً ومن صارت مكة داره أقام بها.

 - ومن رأى أنه في مكة يزور الكعبة ومن توجه إليها بسبب التجارة لا غير فإنه يكون حريصاً على الدنيا.

 - ومن رأى أنه في طريق مكة فإنه يحج ومن رآها وهي مخصبة فهو خير ومن رآها مجدبة فضد ذلك. والله أعلم.

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