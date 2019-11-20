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مكة

رؤية

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حلم

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هل يرى شخصان رؤيا واحدة وتكون صادقة؟

الجواب: نعم قد يرى أكثر من شخص رؤيا واحدة وتكون صالحة كما حدث ذلك فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا الأذان، التي رآها صحابيان في نفس الليلة ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن زيد بن عبد ربه يقول: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت: ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلك على خيرٍ من ذلك فقلت: بلى . قال تقول: الله اكبر …. ( إلى نهاية الأذان ) … قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألْقِ عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أُرِي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. والله أعلم.

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