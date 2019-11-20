إعلامي: السيسي ملوش كتالوج وشفرته مبتتفكش

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عقب الإعلامي خالد أبو بكر، على الأنباء الصحفية التي ترددت بشأن إجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: "إلى كل الصحفيين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي ملوش كتالوج".

وأضاف خلال برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من الصعب قراءة أو توقع الأسماء أو التوقيت أو عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم والمحافظين، لافتًا إلى أن الفهرس الخاص بـ"السيسي" مختلف معقبًا: "فهرس السيسي شفرته مبتتفكش".

وتابع: "هتلاقي الرئيس طالع بشخصية متتوقعهاش وتلاقي وزير مشي ويرجعه تاني زي وزير السياحة، الرئيس ليس لديه الاعتبارات التي تشغل الرأي العام وإنما اعتبارات المصلحة".

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