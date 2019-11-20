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بعد دعمها للمظاهرات في هونج كونج

الصين تهدد بإجراءات انتقامية للولايات المتحدة

عرب وعالم

مظاهرت هونج كونج
مظاهرت هونج كونج

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلن وزير الخارجية الصينية "ما جاوتشو" في بيان أصدرته الوزارة ، اليوم، أنه تم  استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين، للاعتراض وتقديم احتجاج رسمي، بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي نص يدعم المتظاهرين في هونج كونج، و التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.

وأكد  الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج، إن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين، الذين يحاولون زرع الفوضى في هونج كونج".

وحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، اعتبرت الصين أن الهدف من الخطوة الأمريكية هو "تحقيق هدفها المشئوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونج كونج".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر، أمس، بالإجماع مشروع قانون يدعم "حقوق الإنسان والديمقراطية" في هونج كونج، ويهدد بإلغاء الوضع الخاص الذي تمنحه واشنطن للمدينة، ووافق المشرعون الأمريكيون أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر.

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي تبني  الشهر الماضي مشروع قانون مماثل. ويفترض أن يسعى المجلسان الآن إلى التوفيق بين النصين لجمعهما في إجراء واحد يقره الكونجرس، قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

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