شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حصرية من اللقاء، جراء استقبال "ميركل" لرئيس السيسي فور وصوله لمقر الممستشارية الألمانية".

وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلي دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء.


شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=dySAZGvbSGY&feature=emb_logo

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