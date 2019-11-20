رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

20 نوفمبر 2019 - 10:49 ص

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل الثائر بشأن ظاهرة خلع الحجاب الذي شغل كثيرًا من المصريين بين مؤيد ومعارض عقب إعلان الفنانة صابرين خلعها للحجاب رسميا عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".

ورد عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال متابعة جاء فيه:"ما حكم من ترك الحجاب رغم التزامه بكل العبادات؟".

وأوضح الشيخ الحجاب فرض، وتركه حرام شرعًا، معلقا: "الله الذي فرض الصلاة والصيام هو الذي فرض الحجاب".

ولفت "العجمي"، خلال بث مباشر على صفحة الإفتاء للرد على استفسارات المواطنين، إلى أن الحجاب صون وعفاف للمرأة، مشددًا أنه يجب على تركته أن ترتديه؛ لأنه فرض عليها.