صادم.. استهداف مسئول كبير بالدولة وراء تفجير"الأورام"

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السيسي

المحور

معهد الأورام

الباز

كشف الإعلامي محمد الباز، مفاجأة مدوية تنشر لأول مرة عن حادث تفجير معهد الأورام الذي وقع مؤخرًا قائلاً: "التفجير كان مقصود بيه مسئول مصري كبير بس مش لازم نعلن رسمي".

وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلاً: "مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئولا مصريا كبيرا، وأن السيارة كانت في خط سير هذا المسئول، والقدر أن هذا المسئول غادر مكانه مبكرًا".

 وتابع: "مفجر معهد الأورام لم يفجر نفسه أمام المعهد، ولكنه انفجر نتيجة شجاره مع سائق آخر".

 وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل ما لا يطيقه بشر، وضحى كثيرًا من أجل مصر وشعبها، وتعرض للاغتيال أكثر من 10 مرات في السنوات الأخيرة، وكذلك عدد من المسئولين الكبار في الدولة، ولكن لم يعلن رسميا".

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